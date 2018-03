Enviados do dalai-lama negociam com representantes chineses

Enviados do líder tibetano exilado dalai-lama e funcionários chineses se reuniram nesta terça-feira, 1, em um encontro com poucos detalhes, para atenuar as tensões provocadas por protestos antigovernamentais que atingiram a província do Tibete em março. Veja também: Entenda a questão do Tibete O autoproclamado governo do Tibete, refugiado na Índia, tinha anunciado que nesta terça começariam as discussões, com dois dias de duração, com representantes chineses. Porém, funcionários chineses não confirmaram detalhes do encontro, como a agenda de trabalhos do grupo. "Funcionários do governo central estão em contato privado com os representantes do dalai-lama Lodi Gyari e Kelsang Gyaltsen", se limitou a afirmar Liu Jianchao, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China. O porta-voz do governo tibetano exilado, Thubten Samphel, disse que não faria comentários sobre as reuniões. Espera-se que o primeiro-ministro da Administração Central Tibetana, Samdhong Rinpoche, ofereça uma declaração somente após a conclusão das conversas na quarta-feira. As negociações têm especial importância diante dos desejos do governo de Pequim em receber os Jogos Olímpicos em agosto sem problemas. Alguns analistas afirmam que a China aceitou dialogar com representantes do dalai-lama com o propósito de atenuar as críticas causadas pela repressão registrada no Tibete em março. A China foi acusada de reprimir de maneira brutal os motins contra o governo chinês no Tibete. Enquanto o governo de Pequim afirma que 22 pessoas foram mortas na capital tibetana Lhasa, tibetanos que vivem no exílio afirmam que um número muito maior de pessoas perdeu a vida, tanto durante os protestos quanto na repressão que se seguiu. Pequim governa o Tibete com mão de ferro desde a década de 1950, quando tropas da República Popular da China irromperam no país da região do Himalaia. O Dalai Lama fugiu para a China em 1959, após um levante fracassado contra o governo chinês. A demanda tibetana atual, apoiada pelo dalai-lama, é que o governo chinês concorde com alguma forma de autonomia ao Tibete, que permitirá à população local a prática livre do seu idioma, religião e cultura. Mas Pequim tem incluído o líder espiritual em uma conspiração "separatista" para tornar o Tibete independente.