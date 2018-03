Enviados reúnem-se com chefe das Farc Estrangeiros em busca da libertação de reféns das Farc reuniram-se com membros da cúpula do grupo rebelde colombiano, entre eles seu novo chefe, Alfonso Cano, informou El Tiempo. Segundo o jornal, o francês Noel Saez e o suíço Jean-Pierre Gontard tiveram o aval de Bogotá. Não foram divulgados detalhes.