Envio de medida ao Legislativo indica abertura ao diálogo Fernando Lugo, estendeu a bandeira branca ao Congresso. Aceita ontem pelos parlamentares, com a aprovação do pedido de estado de exceção no norte do país e no Chaco. A abertura da possibilidade de diálogo com o Legislativo garante a Lugo condições de governabilidade que não haviam sido observadas desde sua posse, em 2008. Lugo demonstrou inusitada sensatez ao optar pelo envio ao Congresso de um projeto de lei sobre a exceção.