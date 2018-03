Envio de suprimentos a Gaza tem pequeno aumento, diz Israel Israel começou no domingo a relaxar gradualmente o bloqueio econômico à Faixa de Gaza permitindo a passagem de bens adicionais para o local governado pelo Hamas, mas palestinos disseram que o aumento nas entregas era irrisório. Peter Lerner, porta-voz da coordenação militar israelense para a Faixa de Gaza, disse que o exército permitiu em um dia a entrega de 78 caminhões de alimentos e bens comerciais no território, um aumento em relação aos cerca de 60 entregues antes da trégua estabelecida na quinta-feira. Autoridades israelenses e palestinas disseram que os caminhões passaram pela fronteira controlada por Israel em Sufa entrando na Faixa de Gaza pela manhã. Os bens foram deixados pelos israelenses para serem recolhidos à tarde pelos palestinos. Israel se recusa a negociar diretamente com o Hamas. O grupo, que tomou o controle da Faixa de Gaza há um ano das forças rivais do Fatah, leais ao presidente Mahmoud Abbas, afirmou ter enviado suas forças de segurança próximo a Sufa para "prevenir furtos" e para assegurar que os bens fossem distribuídos ordenadamente. A autoridade do Hamas Sami Abu Zuhri disse que o grupo islâmico não pode julgar o compromisso de Israel em retirar o bloqueio "até que eles removam as proibições e restrições às quantidades e tipos de materiais e bens necessários para o nosso povo em Gaza". Raed Fattouh, que gerencia o fornecimento de bens para Gaza em nome do governo Abbas na Cisjordânia ocupada, questionou a seriedade de Israel em relaxar o embargo. Apesar de Israel ter aumentado o número de caminhões, não expandiu o leque de bens permitido para atravessar a fronteira, ele afirmou. O governo israelense permitiu a passagem de cerca de 100 caminhões por dia pelas fronteiras de Kerem Shalom e Sufa até meados de abril, quando militantes de Gaza atacaram Kerem Shalom, causando sérios danos. Desde o ataque, Kerem Shalom foi fechada e a empobrecida Gaza, com uma população de 1,5 milhão de pessoas, vem recebendo cerca de 60 caminhões de suprimentos por dia via Sufa, segundo Lerner. As autoridades palestinas disseram que 80 caminhões entraram na Faixa de Gaza no domingo. Autoridades dos dois lados, entretanto, minimizaram o impacto da medida nas condições econômicas e sociais do território.