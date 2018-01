Enxadrista preso no Japão quer ir para Islândia O enxadrista Bobby Fischer está preso no Japão há 6 meses, lutando contra a deportação para se esquivar de um processo criminal nos Estados Unidos. E uma oferta vinda da Islândia há alguns dias para que ele vá morar no país nórdico poderia ser a solução para seus problemas. Por intermédio de seus advogados, Fischer revelou que ficará mais feliz se puder ir para a Islândia, palco de seu mais marcante triunfo no xadrez. Apesar disso, não existe nenhuma indicação de que o ex-campeão mundial de xadrez voltará a jogar profissionalmente. Ele aceitou somente a oferta para deixar o Japão e ir morar na Islândia. Fischer enfrenta uma ordem de deportação para os EUA por suspeita de ter violado sanções internacionais ao jogar uma partida na Iugoslávia em 1992.