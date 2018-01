Enxurrada mata 15 trabalhadores na Índia Uma forte tempestade na região do Himalaia, na Índia, matou 15 homens que trabalhavam na abertura de um túnel. A polícia local informou que a barraca aonde os trabalhadores descansavam foi levada pela força da enxurrada. Outros 20 ficaram feridos. Segundo o governo indiano, os novos túneis fazem parte de um projeto turístico para a região do Vale Solang, perto de Manali, local onde fica um dos hotéis mais procurados pelos turistas. Desde o início dos temporais, em junho, pelo menos 912 pessoas já morreram no sul da Ásia, incluindo 358 na Índia, e 12 milhões ficaram desabrigados.