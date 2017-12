Epidemia de cólera mata 42 na Nigéria Uma epidemia de cólera matou pelo menos 42 pessoas em Kano, no norte da Nigéria. Mais de 600 estão doentes, disse nesta quarta-feira o chefe do setor de Doenças Infecciosas do Hospital de Kano, Ashiru Lawa. As pessoas estão sendo internadas desde o dia 22 de outubro, disse Lawa. As 42 duas mortes registradas ocorreram ao longo desse período. Cólera é uma infecção intestinal bacteriana provocada pela ingestão de comida ou água contaminada. Os sintomas incluem diarréia aguda e vômito. A morte pode ocorrer rapidamente se não houver tratamento.