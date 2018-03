Epidemia de Sars começa a declinar, afirma OMS A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, em Genebra, que a epidemia de pneumonia atípica parece estar decrescendo em todo o mundo, mas advertiu que a doença poderá ressurgir, do mesmo modo como ocorreu recentemente no Canadá. "É importante que as autoridades da saúde pública entendam que, embora haja poucos casos no momento, isso não significa que estejamos livres", disse Iain Simpson, porta-voz da OMS. A possibilidade de um novo surto de Sars surgiu hoje na maior cidade canadense, Toronto, depois que um médico de uma maternidade mostrou sintomas. Donald Low, microbiologista do Hospital Monte Sinai, disse que um dos residentes, cujo nome não foi divulgado, deve ter sido exposto à Sars em 23 de maio em outro hospital, mas que passou a mostrar os sintomas 12 dias depois - dois dias a mais do que o período de incubação conhecido até agora.