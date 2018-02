Equador adia reunião da CIDH A morte de Hugo Chávez fez o governo do Equador adiar para segunda-feira a reunião que tinha sido convocada para amanhã sobre a reforma da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em Guayaquil, informou ontem o chanceler equatoriano, Ricardo Patiño. Delegados de 21 países participariam do encontro para debater o processo de reforma da CIDH. Em sua conta no Twitter, Patiño confirmou que a reunião ocorrerá começará segunda-feira, às 10 horas.