Equador anuncia ter localizado corpo do quarto mineiro O Ministério de Recursos Não Renováveis do Equador informou hoje a localização dos corpos dos dois últimos mineiros que ficaram presos na sexta-feira passada no fundo da mina Casa Negra, perto de Portovelo, 400 quilômetros ao sul da capital. Conforme o ministério, "não houve tempo" para resgatar os dois com vida. Os corpos deles foram encontrados na noite de ontem pelas equipes de resgate.