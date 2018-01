Equador captura um dos principais líderes das Farc Autoridades equatorianas informam ter capturado um dos sete principais líderes do maior grupo guerrilheiro da Colômbia, as Farc. Simon Trinidad é o mais alto dirigente da guerrilha a cair sob custódia das autoridades em quase quarenta anos de guerra civil, segundo a polícia colombiana. Trinidad é um dos sete componentes do alto secretariado das Farc e foi capturado numa clínica médica equatoriana, obcava tratamento para uma doença não revelada, disse um porta-voz da polícia secreta da Colômbia, a DAS.