Equador corta canais de comunicação de Assange na embaixada em Londres

QUITO - O Equador anunciou nesta quarta-feira, 28, que cortou os sistemas de comunicação do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, exilado na embaixada do país sul-americano em Londres, em uma nova represália por interferir em assuntos de outros países.

Em um comunicado, o governo de Lenín Moreno advertiu ainda que pode adotar "novas medidas diante do descumprimento do compromisso (de não interferir) por parte de Assange".

A suspensão de acesso à internet ocorre dias depois de Assange se pronunciar em defesa do separatismo catalão.

A chancelaria equatoriana afirmou em um comunicado que “a medida foi adotada ante o não cumprimento por parte de Assange do compromisso escrito que assumiu com o governo no fim de 2017, pelo qual se comprometia a não emitir mensagens que supusessem uma interferência com relação a outros Estados”.

Quito não detalhou a quanto tempo Assange está sem acesso à internet ou como ele descumpriu o acordo. Contudo, o fundador do WikiLeaks reprovou na segunda-feira, em sua conta no Twitter, a expulsão coordenada de diplomatas russos por países ocidentais.

Assange, de 46 anos, se refugiou em 2012 na embaixada equatoriana em Londres para evitar ser extraditado para a Suécia, que exige o seu retorno para enfrentar acusações de delitos sexuais, os quais ele nega.

Em 2016, o Equador já havia restringido provisoriamente o acesso à internet a Assange por divulgar documentos que tiveram “impacto” sobre a campanha eleitoral americana.

Em dezembro, o presidente equatoriano pediu a Assange para não intervir na crise separatista da Catalunha depois de que ele usou o Twitter para apoiar a campanha de independência catalã e acusar o governo central espanhol de “repressão”.

Moreno defende que fez um “compromisso desde o primeiro dia de governo” para proteger Assange ao considerar que sua vida “corre perigo”, embora considere um “problema herdado” que “causa mais do que um incômodo” ao seu governo. / AFP