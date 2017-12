Equador cria plano para resolver problemas com a Colômbia O Governo equatoriano anunciou nesta sexta-feira a criação de um "Plano Equador" para enfrentar os problemas na fronteira com a Colômbia, provocados pela violência e pelo cultivo de folha de coca para produzir cocaína. O ministro de Governo (Interior), Gustavo Larrea, disse que "o Plano Equador é um plano de paz" e será apresentado à comunidade internacional, mas não deu detalhes. A "iniciativa de política externa", segundo o ministro, vai "enfrentar os problemas das fumigações" aéreas dos cultivos de coca no lado colombiano da fronteira com o herbicida glifosato. O gabinete itinerante do presidente Rafael Correa se reuniu nesta sexta-feira na cidade amazônica de Tena. Larrea renovou a exigência do Equador de que a Colômbia pare de dispersar herbicidas na área da fronteira, causa de tensão entre os dois países. Quito considera que o glifosato é arrastado pelo vento até território equatoriano e causa graves danos a pessoas, animais e plantas. Para Bogotá, o herbicida é "inócuo". Segundo o funcionário, o "Plano Equador" também servirá para enfrentar o deslocamento de cidadãos colombianos para o território equatoriano, fugindo da violência em seu país.