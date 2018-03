Equador dá asilo, mas Londres nega salvo-conduto a fundador do WikiLeaks

Quito concedeu ontem asilo político ao fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, mas o governo britânico negou o salvo-conduto e ele permanecerá na Embaixada do Equador em Londres. A decisão do governo equatoriano foi comemorada por dezenas de simpatizantes de Assange diante do prédio da embaixada, onde ele entrou em 19 de junho..

A concessão de asilo foi anunciada pouco antes das 14 horas em Londres (10 horas em Brasília). "Assange compartilhou informações confidenciais com o mundo, o que causa chances de retaliações, que poderiam ameaçar a sua vida e integridade", justificou o chanceler equatoriano, Ricardo Patiño.

O ativista agradeceu a iniciativa do Equador, elogiando sua "coragem". Minutos mais tarde, a chancelaria britânica divulgou uma nota na qual se disse "desapontada" e reiterou sua "obrigação" de extraditá-lo para a Suécia.

Assange é acusado de abuso sexual por duas ex-integrantes do WikiLeaks na Suécia. O governo sueco pede que ele seja interrogado e julgado pela Justiça local. Tribunais britânicos aprovaram a extradição, mas concederam ao ativista liberdade condicional, cujos termos Assange violou ao entrar na embaixada equatoriana há 59 dias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O povo unido, jamais será vencido", gritava um ativista peruano, seguido por um colega que arriscava uma versão em inglês. "O Equador não é uma colônia", dizia um cartaz. De manhã, três ativistas foram detidos, mas liberados pouco depois.

O australiano diz que o verdadeiro motivo de sua prisão é político e estaria ligado à divulgação, pelo WikiLeaks, de documentos confidenciais de diversos países, mas principalmente da diplomacia americana. Segundo Assange, a Suécia o entregaria aos EUA, onde ele poderia ser julgado por espionagem, crime para o qual se prevê até a pena de morte.

Prisão. O problema é que a violação das regras da condicional fazem com que a polícia local possa prendê-lo assim que tiver a oportunidade - e isso não muda com a concessão de asilo. "A Grã-Bretanha não é obrigada a reconhecer o status de asilado concedido por Quito e um salvo-conduto precisaria ser negociado para permitir a Assange sair do país", disse ao Estado Donald Rothwell, professor de direito internacional da Australian National University.

O jurista espanhol Baltasar Garzón, conhecido por ordenar a prisão do ex-ditador Augusto Pinochet, prometeu ontem recorrer à Corte Internacional de Justiça para obrigar Londres a conceder o salvo-conduto. Suspenso da função de juiz na Espanha, Garzón assumiu a defesa Assange em julho.

Como a opção já foi descartada por Londres, o ativista tem pouca ou nenhuma alternativa para deixar a embaixada. A representação equatoriana fica em um dos bairros mais ricos de Londres, em frente à loja de departamentos Harrods. Ontem, era vigiada por cerca de 20 policiais. "Só se ele cavar um túnel até o aeroporto", brincou um deles.

Assange poderia tentar sair em um veículo diplomático, que pela lei internacional não pode ser revistado. No entanto, nada impede a polícia britânica de parar o carro.

Na quarta-feira, segundo denúncias de autoridades equatorianas, Londres teria ameaçado enviar policiais para a embaixada para obrigar Quito a entregá-lo. No entanto, o custo político de ferir a Convenção de Viena, que prevê a inviolabilidade das representações diplomáticas, seria grande.

O mais provável, portanto, parece ser que o ativista permaneça por um tempo considerável na Embaixada do Equador em Londres. Ontem, o chanceler britânico, William Hague, previu que "a polêmica sobre a Assange deve durar muito tempo". Ele afirmou ainda que o recurso do asilo não deveria ser usado para livrar Assange de responder a um processo judicial regular.

Na tarde de ontem, ativistas começaram a deixar a frente da embaixada. Por volta de 18 horas, havia três jornalistas para cada manifestante no local - além de algumas dezenas de curiosos.

Não interagir com estranhos em espaços públicos é praticamente uma regra de etiqueta na Grã-Bretanha, especialmente em bairros mais nobres, como o da embaixada equatoriana, mas alguns dos pedestres ignoravam o hábito discutindo, em círculos, opções mirabolantes para o ativista escapar - desde um voo de balão até um malote diplomático.

Franklin Cueva, equatoriano que vive há dois anos na Grã-Bretanha e costumava dirigir uma associação de imigrantes na Espanha, lamentou que seus conterrâneos não tivessem montado vigília no local. "Acho que muitos equatorianos ainda não se informaram sobre o que ocorreu ou estão com receio das consequências, porque se houver tensões entre Grã-Bretanha e Equador, quem mais sofrerá é quem vive aqui", explicou.