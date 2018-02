Equador está analisando pedido de asilo de Snowden

"Nós tomaremos uma decisão... Estamos a analisando", disse Patino a repórteres em Hanói, referindo-se ao pedido.

Ainda nesta segunda-feira, a Casa Branca também se pronunciou sobre Snowden e disse que espera cooperação da Rússia para receber de volta o delator. Segundo os EUA, Edward Snowden deve voltar para território norte-americano para responder por acusações de espionagem.

"Dada a nossa cooperação intensificada depois dos atentados da Maratona de Boston e nossa histórico de trabalhar com a Rússia sobre assuntos de fortalecimento da lei - incluindo a extradição de criminosos de alto nível para a Rússia sob pedido do governo russo - nós esperamos que o governo russo analise todas as opções disponíveis para expulsar Snowden de volta para os EUA para que ele enfrente a justiça pelos crimes que ele é acusado", disse a porta-voz Caitlin Hayden, de Segurança Nacional. Fonte: Dow Jones Newswires.