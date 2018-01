Equador: governo decreta estado de emergência O governo do Equador decretou no final da noite passada estado de emergência nacional em virtude do protesto indígena que se estende por quase uma semana. O presidente Gustavo Noboa recorreu a este recurso constitucional por considerar que atualmente existe uma ?situação de comoção interna?, segundo o porta-voz governamental, Alfredo Negrete. O estado emergência foi decretado menos de três horas depois de fracassar um encontro entre o governo e os dirigentes das organizações indígenas, que desde o final da semana passado tentam incitar um protesto nacional contra as recentes altas de preços. Desde a última segunda-feira, cerca de 4 mil indígenas, entre homens, mulheres e crianças, se encontram entrincheirados na Universidade Politécnica Salesiana, de Quito. Na segunda e terça-feira foram registrados violentos confrontos entre policiais e indígenas que saíram em marcha partindo da universidade. Enquanto isso, centenas de manifestantes mantêm bloqueados com pedras e troncos de árvores vários trechos da Rodovia Panamericana, nas províncias do norte e centro do país. O bloqueio tem causado um crescente desabastecimento de produtos que, vindos do campo, não chegam às cidades. A Confederação de Nacionalidades Indígenas (Conaie) - uma das centralizadoras do protesto - diverge do pacote econômico lançado pelo governo há uma semana que autorizou severos aumentos no preço dos combustíveis e dos transportes públicos.