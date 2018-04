Equador inaugura TV estatal com o apoio da Venezuela

O presidente do Equador, Rafael Correa, inaugurou nesta quinta-feira, 29, o sinal do canal de TV estatal, concretizando assim uma de suas aspirações de poder: contar com um meio para contrabalançar as visões "distorcidas" das emissoras privadas. Veja também: Para analistas, renúncia de Correa é manobra política Especial: Tensão na América do Sul O novo meio de comunicação, a Equador TV, abriu seu sinal com as atividades da Assembléia Constituinte, que trabalha no pequeno povoado de Montecristi com a missão de reformar a nova Constituição do país. A instalação do canal estatal contou com o apoio financeiro de Hugo Chávez, amigo de Correa e presidente da Venezuela, segundo fontes governamentais, em mais uma amostra das afinidades ideológicas entre os polêmicos defensores do "socialismo do século 21". A Equador TV entra no ar em meio a uma briga quase diária entre Correa e os meios de comunicação privados, a quem acusa de distorcer a informação para prejudicar seu governo. Ele até já chamou jornalistas de "bestas selvagens." "Não temos uma linha editorial imposta pelo governo", garantiu Enrique Bayas, coordenador da Equador TV, diante das críticas de setores conservadores, que acusam o canal de ser uma plataforma para reforçar a imagem de Correa. A Equador TV tem o sinal aberto nas cidades mais importantes do país, e transmitirá sua programação em espanhol e em idiomas indígenas.