Equador: indígenas adiam acordo com governo O governo do Equador anunciou que os representantes da Confederação das Nações Indígenas do Equador (Conaie) decidiram adiar a assinatura de um documento para solucionar a crise no país, após protestos contra a alta dos preços dos combustíveis e do transporte. Sem dar detalhes sobre o teor do documento, que o governo afirma ter sido "debatido e aceito", o secretário de Comunicação, Alfredo Negrete, diz que o governo está dialogando com espírito de "paz e concórdia" com os manifestantes. Os indígenas, que compõem dois terços da população equatoriana, protestam contra um pacote de ajuste econômico que inclui o reajuste do preço dos combustíveis e tarifas públicas. Desde 1997, quando um protesto semelhante terminou com a deposição do presidente Abdalá Bucaran, a crise econômica tem provocado turbulência política no país. Greve em apoio aos indígenas