Equador mantém estado de emergência em Quito

Originalmente, o estado de emergência havia sido determinado para todo o país durante cinco dias. Foi estendido até sexta-feira, e agora por tempo indeterminado apenas em Quito.

O Ministro da Segurança do Equador, Miguel Carvajal, afirmou que a decisão visa a permitir que as forças armadas continuem protegendo importantes instalações na cidade e mantenham a segurança em localidades essenciais, como o Congresso. As informações são da Dow Jones.