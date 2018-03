Equador oferece combustível barato para atrair voos

Em seu pronunciamento semanal neste sábado, o presidente disse que o benefício vai vigorar por cinco anos e será válido para companhias que realizarem pelo menos três voos por semana. Mas Correa não deu mais detalhes sobre a proposta.

O presidente equatoriano declarou que tem o objetivo de estimular as conexões, a produtividade, o turismo e a educação no país. Entre as principais atrações turísticas do Equador estão as Ilhas de Galápagos, suas florestas tropicais, além de cidades pitorescas como Quito e Cuenca.