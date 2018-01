Equador procura acordo de governabilidade entre os poderes O Governo do Equador anunciou nesta sexta-feira que procura um acordo de governabilidade entre todos os poderes do Estado para superar a tensão política no país. "É importante chegarmos a um acordo mínimo de governabilidade", disse o ministro de Governo (Interior), Gustavo Larrea, à rede de televisão "Ecuavisa". O ministro admitiu que existe uma tensão entre o Congresso e o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), desde que a maioria dos deputados da oposição resolveu "substituir" o presidente do órgão, Jorge Acosta. Acosta, apoiado pela maioria dos vogais do TSE, destituiu 57 dos 100 deputados do Congresso, por terem "interferido" no processo. O Governo, que apóia a atuação do TSE, pediu aos congressistas destituídos que aceitem a punição e deixem seus suplentes tomarem posse no Congresso, que não se reúne há duas semanas. "Pedimos ao Parlamento que abra um diálogo com o Executivo" para buscar medidas que permitam resolver a situação, disse Larrea, defendendo uma "saída institucional e democrática" para a tensão política.