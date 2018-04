Equador: recompra de bônus tem 91% de aceitação

O presidente Rafael Correa disse hoje que o governo gastou cerca de US$ 900 milhões na recompra e já havia recomprado perto de US$ 2,9 bilhões do valor da dívida.

O Equador possui três bônus de dívida soberana no mercado internacional: US$ 510 milhões em bônus com vencimento em 2012, que carregam um cupom (juro nominal) de 12%; US$ 650 milhões em bônus com vencimento em 2015, com cupom de 9,375%; e US$ 2,7 bilhões em bônus com vencimento em 2030, com cupom de 10%.

De acordo com Correa, a dívida tem resultado em uma "falência generalizada para os equatorianos". "Somos perigosos visto que podemos servir como mal exemplo para as outras nações endividadas".

O presidente ressaltou que o Equador recebeu financiamento internacional de aproximadamente US$ 2,7 bilhões entre novembro de 2008 e abril de 2009. Correa também disse que o governo está analisando medidas que poderia tomar para receber mais dívidas bilaterais e multilaterais.

Em dezembro passado, o governo equatoriano se recusou a pagar os juros dos seus bônus globais com vencimento em 2012 e 2030, ao declarar que eles eram "ilegais" e "ilegítimos".

Em 20 de abril, o governo lançou uma leilão para recompra de seus bônus em default. Inicialmente, foi oferecido um preço mínimo de 30 cents sobre o dólar para recompra daqueles bônus, mas no dia 26 de maio estabeleceu o preço em 35 cents sobre o dólar. O governo tem dito que continuará a pagar "normalmente" os bônus globais 2015.