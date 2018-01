Equador reforça fronteira com a Colômbia O comando conjunto das Forças Armadas do Equador aprovou o fortalecimento militar na fronteira com a Colômbia, que inclui a construção de novos quartéis e o envio de novos destacamentos ao longo dos 600 km da linha divisória entre os dois países. O chefe do comando conjunto das Forças Armadas, general Oscar Isch, informou que a construção dos quartéis e o envio de novos destacamentos faz parte da estratégia estabelecida para até 2008, para a segurança na fronteira, a fim de enfrentar as repercussões da guerra interna na Colômbia. O contingente militar estacionado nas províncias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Orellana, fronteiriças com a Colômbia, é de entre 8.000 e 10.000 homens, e este número aumentará de acordo com os cenários que forem desenhados pelo serviço de inteligência do Exército, disse Isch.