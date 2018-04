Equador sugere 'vaquinha' para EUA assinarem Kyoto O governo do Equador convocou hoje a Bolívia, Venezuela, Cuba e outros governos para fazerem uma "vaquinha", cujo dinheiro seria oferecido aos Estados Unidos em troca da assinatura do Protocolo de Kyoto, documento que regula as emissões de gases causadores do efeito estufa. A proposta foi feita pelo chanceler equatoriano, Ricardo Patiño, durante a Cúpula dos Povos sobre Mudanças Climáticas e Direitos da Mãe Terra, realizado na Bolívia.