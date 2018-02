Equador vota proposta que acaba com limite de reeleições A Corte Constitucional do Equador decidiu nesta sexta-feira que a proposta que permitirá ao presidente Rafael Correa a se candidatar indefinidamente ao governo será votada pelo Congresso. Espera-se que a medida seja aprovada, uma vez que o líder de esquerda possui apoio majoritário dentre os representantes do Legislativo.