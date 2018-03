Equatoriano quer base em Miami O presidente equatoriano, Rafael Correa, afirmou ontem que, se o governo dos Estados Unidos quiser renovar o direito de uso da base militar de Manta, terá de permitir a instalação de uma base do Equador em solo americano. "Renovaremos a permissão com uma condição: que eles permitam a instalação de uma base em Miami", afirmou Correa. "Se não há problemas em ter soldados estrangeiros dentro do país, então, certamente, eles (americanos) não terão objeções a uma base peruana nos EUA." No ano passado, Correa afirmou que não renovaria o convênio - que termina em 2009 - com os EUA que permite que Washington utilize a base aérea. A Embaixada dos EUA no Equador afirma em sua página na internet que a base de Manta é essencial para as operações contra o tráfico de drogas na região. Segundo relatório publicado pela embaixada, informações obtidas por meio da base foram responsáveis por 60% das apreensões de drogas em águas internacionais do Oceano Pacífico no ano passado. O presidente equatoriano, no entanto, afirmou que, apesar das divergências relativas ao contrato de uso da base, as relações entre Equador e EUA são "excelentes".