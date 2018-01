Equatorianos escolhem novo presidente Oito milhões de eleitores equatorianos foram convocados para participar hoje do segundo turno das eleições presidenciais do Equador. O próximo presidente assumirá no dia 15 de janeiro um mandato de quatro anos e uma grave crise econômica. O coronel da reserva e de esquerda Lucio Gutiérrez, candidato favorito, prometeu pagar a "dívida social" do Estado para com os pobres, sem deixar de cumprir com os compromissos do país com o Fundo Monetário Internacional, enquanto seu principal rival, o magnata Álvaro Noboa - que não tem parentesco com o atual presidente, Gustavo Noboa - disse que copiará o "modelo chileno" de promover exportações e fortalecer a indústria nacional para resgatar a classe média. Cerca de 70% dos 12 milhões de equatorianos estão na linha da pobreza. O novo governante também terá de incentivar a competividade a fim de sustentar a dolarização da economia adotada pelo Equador em 2000 e tentar reduzir o déficit fiscal de 5%. Tanto o esquerdista Gutiérrez como Noboa carecem de experiência política e seu triunfo no primeiro turno eleitoral do dia 20 de outubro diante de outros 11 candidatos foi interpretado como uma rejeição dos eleitores aos partidos tradicionais, que não trouxeram soluções para o país. Gutiérrez, do Partido Movimento Patriótico 21 de Janeiro tem 45% das intenções de voto e Noboa, do Partido Renovador Institucional Ação Nacional, 30%.