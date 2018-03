Equipamento de uso militar apreendido no Líbano a caminho do Iraque Funcionários da alfândega do Aeroporto Internacional de Beirute apreenderam equipamentos militares que estariam sendo levados da Bielo-Rússia para serem contrabandeados para o Iraque, informaram autoridades libanesas nesta terça-feira. Sob condição de anonimato, fontes revelaram que 12 toneladas métricas de equipamentos vieram a bordo de um vôo proveniente de Minsk, capital da Bielo-Rússia, na noite de domingo e seriam levados por terra para o Iraque, via Síria. Entre os equipamentos havia capacetes, uniformes e acessórios de comunicações. Um diplomata iraquiano em Beirute disse à The Associated Press que o governo de seu país não tem nenhuma ligação com os equipamentos nem com os importadores e garantiu que as investigações mostrarão que o Iraque nada tem a ver com a carga. O adido de imprensa da embaixada iraquiana, Nouri al-Tamimi, disse que os relatos sobre o confisco não afetarão as relações entre os governos de Líbano e Iraque. O Ministério das Relações Exteriores da Bielo-Rússia também negou o envolvimento do país no caso. Um porta-voz da chancelaria comentou que a carga confiscada pode ter passado por Minsk proveniente de um terceiro país. Dois homens libaneses citados como importadores do equipamento foram detidos para interrogatórios pelo Exército. O nome das empresas envolvidas não foi revelado.