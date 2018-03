Equipamento para arma nuclear achado em Bagdá, diz CNN A CIA obteve peças necessárias para a construção de armas nucleares que estavam enterradas debaixo de um canteiro de rosas em Bagdá, informa a rede de televisão CNN. As peças foram desenterradas pelo cientista iraquiano Mahdi Obeidi, que havia escondido o equipamento no próprio jardim há 12 anos, seguindo ordens de Saddam Hussein. As autoridades americanas acreditam que a descoberta prova que o regime de Saddam Hussein pretendia desenvolver armas atômicas assim que a pressão internacional sobre o país arrefecesse. Obeidi disse que as peças são parte de uma centrífuga usada para enriquecer urânio.