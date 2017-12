Equipe acha milhares de dólares nas ruínas do WTC Milhares de dólares em notas e moedas estrangeiras foram encontradas pelas equipes que removem os escombros do World Trade Center, informaram ontem funcionários da prefeitura nova-iorquina. "Havia ali muito dinheiro", disse um funcionário, acrescentando: "Foram necessários 60 grandes sacos de plástico para carregar tudo." As notas começaram a ser encontradas na noite de sexta-feira. Estavam sob ruínas da torre norte do edifício, destruído no atentado de 11 de setembro. Equipes de trabalhadores e policiais trabalharam durante todo o sábado e o domingo, recolhendo as notas. Todo o dinheiro foi entregue ao Bank of América, que tinha uma agência na torre norte. Logo após o desabamento do edifício, o banco deu pela falta de US$ 11 milhões. "Esse dinheiro pertence ao banco", confirmou uma porta-voz da instituição, Tara Burke, sem revelar, no entanto, o montante da soma recuperada. As buscas continuam no local. Leia o especial