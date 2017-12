Equipe americana supervisiona avião na China Técnicos civis dos Estados Unidos permaneceram hoje durante quatro horas a bordo do avião de reconhecimento da Marinha na ilha chinesa de Hainan a fim de começar a determinar a extensão dos danos do aparelho, informaram oficiais do Pentágono. Os técnicos da Lockheed Martin Corp., fabricante do avião EP-3E Aries II, tiveram permissão de entrar no aparelho no começo da tarde (horário local), disse o porta-voz do Pentágono, Bryan Whitman. Ele planejavam voltar para um segundo dia de trabalhos amanhã. O secretário de Defesa Donald H. Rumsfeld afirmou a repórteres que ainda não dava para dizer se o aparelho poderá ser reparado e voar de volta para os EUA ou terá de ser desmontado e retornar de navio ou avião.