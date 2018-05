Equipe da AIEA visitará instalações do Irã no dia 28, dizem fontes

VIENA - Uma equipe de especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), braço das Nações Unidas que monitora o uso da energia nuclear, visitará Teerã em 28 de janeiro, após diplomatas iranianos terem dito que o país está pronto a discutir as acusações de que trabalhou secretamente durante anos em uma vertente bélica no seu programa nuclear, disseram diplomatas nesta quinta-feira, 12.

Veja também:

LINHA DO TEMPO: Ataques contra o programa nuclear do Irã

Veja as sanções já aplicadas contra o Irã

ESPECIAL: Tambores de guerra no Oriente Médio

ESPECIAL: O programa nuclear do Irã

Durante mais de três anos, o Irã bloqueou as tentativas da AIEA de verificar as acusações levantadas pelas agências de inteligência dos Estados Unidos e de outros países de que o programa nuclear iraniano teria uma vertente bélica.

O Irã continua a negar que seu programa nuclear tenha uma vertente militar e deverá manter essa posição durante a visita dos inspetores da AIEA a Teerã. Mas a decisão de começar a discutir as acusações representa um avanço frente à posição anterior, que era não falar sobre elas.

Dois diplomatas disseram à Associated Press em Viena, onde fica a sede da AIEA, que o Irã está pronto a discutir as acusações. Eles falaram sob anonimato. O delegado do Irã na AIEA, Ali Ashgar Soltanieh, não quis comentar o teor das discussões que acontecerão em Teerã.

Também nesta quinta-feira, o líder do Parlamento do Irã, Ali Larijani, disse que o Irã está pronto a retomar negociações "sérias" a respeito do seu programa nuclear. Ele deu as declarações em visita à Turquia. Em comentários reproduzidos pela agência iraniana Irna, Larijani disse: "As negociações podem render resultados se elas forem sérias e não apenas um jogo". As informações são da Associated Press e da Dow Jones.