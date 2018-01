Equipe da CNN é alvo de tiros em Tikrit O comboio em que viajava o correspondente da CNN Brent Sadler foi atacado na manhã deste domingo, em Tikrit, o povoado natal de Saddam Hussein, informou a rede de TV a cabo americana. O motorista curdo de um dos seis veículos do comboio ficou ferido na cabeça por um tiro que passou de raspão. Outro tiro que entrou pela janela traseira de um dos carros ricocheteou no colete à prova de balas de uma integrante da equipe e acabou alojando-se na lataria. "Foi um momento duro", disse Sadler no ar, observando que pela primeira vez em 25 anos como correspondente de guerra foi alvo de disparos. Um guarda-costas que viajava com o grupo reagiu, abrindo fogo. Antes de entrar na cidade, a equipe viu veículos militares abandonados e foi informada por residentes em fuga que o regime do Saddam estava "acabado". Segundo a CNN, o comboio começou a ser atacado quando tentava deixar Tikrit. Os disparos vinham de veículos que perseguiram a equipe por alguns quilômetros. Todas as cenas foram transmitidas ao vivo, durante a programação da CNN. Veja o especial :