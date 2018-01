Equipe da inteligência espanhola atacada no Iraque Dois membros de uma equipe da inteligência espanhola foram mortos no Iraque quando os veículos em que viajavam foram atacados, informou o Ministério da Defesa da Espanha. Três veículos que levavam a equipe de oito integrantes foram atacados em Suwayrah, a 30 km de Al Hillah, ao sul de Bagdá, quando retornavam de uma missão, disse um porta-voz. Notícias dão conta que dois veículos estavam em chamas e dois agentes foram mortos, acrescentou. Ele afirmou que três helicópteros, um com equipamentos médicos, estavam na área para socorrer os sobreviventes. O Ministério da Defesa havia noticiado inicialmente que o ataque tinha sido contra três helicópteros. Havia notícias conflitantes também sobre o local do ataque. O capitão Ivan Morgan, porta-voz da divisão internacional no sul do Iraque, afirmou por telefone que o incidente ocorrera em Najaf, 55 km ao sul de Hillah.