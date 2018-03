Equipe da ONU descobre material suspeito no Iraque O chefe dos inspetores de armas da ONU no Iraque, Hans Blix, informou que sua equipe descobriu no país o contrabando de produtos relacionados a armamentos. Mas, segundo Blix, não é possível afirmar que elas seriam usados para a destruição em massa. "Nós encontramos muitos casos em que está claro que o Iraque importou uma quantidade considerável de produtos relacionados a armamentos e violou a proibição imposta ao país", afirmou Blix à BBC. "Se esses itens estão relacionados com a produção de armas de destruição em massa, é difícil precisar." A notícia influenciou a alta do petróleo e a queda do dólar ante o euro.