Equipe da ONU fará avaliação da segurança em Bagdá A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou hoje em Genebra que uma equipe de investigadores chegará a Bagdá no sábado para começar uma avaliação detalhada do que teria ocorrido de errado na segurança do prédio da ONU atacado ontem. "Queremos saber exatamente o que ocorreu e como morreram os funcionários internacionais", afirmou o porta-voz da ONU em Genebra. Além dos debates sobre as circunstâncias do atentado, a ONU também se dedica a preparar um vasto número de cerimônias em homenagem ao brasileiro morto ontem em Bagdá. Também o FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, investigará o atentado. Hoje anunciou-se que o corpo de Sérgio Vieira de Mello será enterrado em Genebra.