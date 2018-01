Equipe da ONU seguirá em breve para o Iraque Uma equipe da ONU poderá partir para o Iraque já nos próximos dias, a fim de avaliar a viabilidade de eleições diretas no país árabe, disse o secretário-geral Kofi Annan. Ele voltou a insistir que as forças de ocupação no país devem garantir a segurança dos funcionários da organização. ?Creio que estamos fazendo progressos?, disse Annan a repórteres. ?A coalizão indicou para mim, prometeu a nós, que irá fazer o máximo para proteger a equipe que trabalhará no Iraque. Assim sendo, nos próximos dias, a equipe deverá poder viajar e começar o trabalho?. Os funcionários das Nações Unidas deverão determinar se é possível organizar eleições diretas no país ainda neste semestre, como quer a liderança xiita, ou se um governo provisório deve ser estabelecido por algum outro meio.