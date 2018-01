Equipe da Petrobras deve ficar duas semanas em Galápagos A equipe técnica da Petrobras que está no Arquipélago de Galápagos deverá permanecer nas ilhas por pelo menos duas semanas para dar apoio técnico e treinamento aos equatorianos. Apesar de boa parte do óleo derramado do navio Jéssica já se ter evaporado ou se dirigido a alto-mar, o presidente em exercício da estatal, José Coutinho Barbosa, informou nesta quinta-feira que os trabalhos de remediação dos efeitos do vazamento nas mais de 20 ilhas de Galápagos deverão durar de três a quatro meses. Além disso, a recuperação da área marinha não será concluída antes de um ano. "Seremos os responsáveis pela elaboração de um plano de contingência para as ilhas", disse Barbosa. Ele explicou que o trabalho inicial será a avaliação detalhada dos efeitos do vazamento no arquipélago. "Somos a única equipe técnica especializada em derramamentos de óleo e com equipamentos na região", explicou o presidente em exercício da Petrobras.