Equipe da TV egípcia é atacada por soldados israelenses Um grupo da televisão egípcia foi atacado por soldados israelenses enquanto filmava as barricadas levantadas hoje por manifestantes em greve nos territórios palestinos. O incidente ocorreu próximo ao campo de refugiados Kalandia. Segundo a agência de notícias Mena, com base em Gaza, um cinegrafista ficou ferido e foi levado a um hospital. O encarregado de negócios egípcios em Tel Aviv expressou ao Ministério do Exterior israelense a "indignação" de seu governo pelo ataque. O governo de Israel iniciou uma investigação sobre o fato. Em um comunicado, o exército pediu desculpas pelo ataque.