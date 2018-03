Equipe de Lugo nega caso de nepotismo Os assessores do presidente paraguaio eleito, Fernando Lugo, negaram ontem envolvimento na nomeação de Ángel Pompeyo Maidana Lugo, sobrinho do futuro governante, como funcionário da Entidade Binacional Yacyretá (EBY) - empresa que administra uma represa no sul do país. Um irmão do vice-presidente eleito também teria sido contratado pela EBY. A imprensa local denunciou as contratações como um caso de nepotismo, mas a família de Lugo e o próprio presidente afirmaram desconhecer as nomeações.