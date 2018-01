Equipe de mediadores na Basílica da Natividade renuncia A equipe de negociadores palestinos encarregados de encontrar uma solução para a crise na Basílica da Natividade renunciou, anunciou neste sábado seu chefe, Salah al-Tamaari. Ele disse que informou o líder palestino Yasser Arafat de que a ?missão da equipe de negociadores terminou?. As negociações locais entre a equipe e o exército israelense estão paradas desde domingo passado. Neste sábado, tropas israelenses mataram mais dois palestinos, um deles um militar procurado pelo exército israelense refugiado na Basílica da Natividade, em Belém, enquanto o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, se prepara para viajar aos Estados Unidos para discutir com o presidente George W. Bush um plano de paz possível para a região. Soldados israelenses atiraram e mataram o palestino quando ele passava entre dois edifícios do complexo da igreja sitiada. O Exército israelense disse que Halaf Najazeh era um militar da Fatah, grupo terrorista ligado a Arafat. O impasse teve início há mais de um mês e persiste sem dar sinais de uma solução à vista. A pouco metros da basílica, uma violenta explosão deixou um menino palestino de 14 anos ferido. A explosão ocorreu no terceiro andar de um prédio a 300 metros da igreja. Oficias israelenses disseram que no apartamento havia bombas e explosivos. Na Faixa de Gaza, soldados israelenses mataram outro oficial de segurança palestino em um cruzamento na estrada principal da cidade. Segundo eles, Ramse Eid, de 25 anos, teria saído de um carro atirando contra as tropas israelenses, que revidaram e mataram o homem. Sharon deve embarcar amanhã para os EUA, onde se encontrará com Bush na semana que vem. O primeiro-ministro deve sugerir que um termo de paz para a região seja estabelecido numa conferência entre Israel, palestinos, Estados Unidos e estados árabes moderados. Planos para a conferência de paz foram anunciados na quinta-feira pelo secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, com o apoio dos EUA, da União Européia e Rússia. Oficiais norte-americanos sugeriram o encontro, que deve ocorrer em junho. Uma rádio israelense noticiou hoje que a conferência será na Turquia, que se ofereceu para sediar o encontro, mas ainda não há uma confirmação oficial. Mudanças no gabinete palestino Yasser Arafat, liberado esta semana de seu confinamento em Ramallah, reuniu seu gabinete nesta sexta-feira pela primeira vez desde que Israel iniciou uma ofensiva contra os territórios ocupados em 29 de março, visando militares palestinos responsáveis por ataques contra Israel. A direção palestina anunciou que realizará trocas em seu gabinete. Segundo o secretário geral do Gabinete, Ahmad Abdelrahman, os participantes da reunião discutiram a ?revisão das atividades de todos os ministérios, departamentos e organizações para reconstruir sobre uma base sólida?. O principal negociador palestino, Saeb Erakat, disse que haveria ?reformas? e não ?reorganizações?. Os israelenses sustentam que deve ser feita uma restruturação da Autoridade Palestina. Segundo o ministro de Justiça de Israel, Meir Sheetrit, a Autoridade Palestina é "corrupta" e "inexistente". "Não há mais lei nos setores autônomos, onde reinam os grupos aramados?. Arafat aceitou ontem a idéia da conferência de paz internacional sobre Oriente Médio. O líder recebeu hoje em Ramallah uma delegação diplomática estrangeira com norte-americanos, britânicos, franceses, suíços, alemães e italianos. Eles discutiram a situação na Basílica da Natividade e a possível conferência de paz.