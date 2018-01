Equipe de produção de filme de Tom Cruise sofre acidente aéreo na Colômbia

Ao menos duas pessoas morreram nesta sexta-feira, 11, e outra ficou ferida em um acidente aéreo envolvendo supostos integrantes da equipe de produção do filme "Mena", que será estrelado por Tom Cruise, quando a aeronave em que viajavam caiu no município de San Pedro de los Milagros, no noroeste da Colômbia, segundo a imprensa local.

O avião era um bimotor tipo N164HH e cobria a rota entre Santa Fé de Antioquia e Medellín, capital do departamento (província) de Antioquia, segundo a agência de aviação civil do país, que confirmou o acidente pelo Twitter.

Vários veículos locais de imprensa informaram que os três integrantes da tripulação são Alan David Purwin, Yimmy Lee Garlam e Carlos Brel, que trabalham na indústria do cinema e, aparentemente, fazem parte da produção de "Mena", uma informação que ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alan D. Purwin participa como piloto na produção do filme e já tinha trabalhado em outras produções como "Transformers" e "Armageddon".

Tom Cruise chegou à Colômbia no dia 19 de agosto para as gravações de "Mena" e se transformou no grande assunto da atualidade nacional por sua presença em Medellín.

No filme, o protagonista de "Missão Impossível" interpretará Barry Seal, um piloto americano que trabalhou para o narcotraficante Pablo Escobar, chefe do cartel de Medellín, e que depois foi informante da DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos.

A produção de "Mena" começou em maio deste ano na Geórgia, nos Estados Unidos, e está a cargo do nova-iorquino Doug Liman, diretor de outros filmes de ação como "A Identidade Bourne", e produtor de "O Ultimato Bourne".