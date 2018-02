Equipe de resgate busca sobreviventes em Concepción Equipes de resgate avançam lentamente em direção às pessoas presas sob os escombros de um prédio na segunda maior cidade do Chile, Concepción, depois do terremoto ocorrido no sábado. Um recém-inaugurado prédio de 11 andares desabou, deixando aproximadamente cem pessoas presas entre os escombros. Passadas mais de 14 horas desde o tremor, apenas 16 pessoas foram retiradas de lá com vida, e seis corpos foram encontrados.