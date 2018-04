Equipe de TV dirige em meio a cinzas vulcânicas

Uma equipe de televisão dos Estados Unidos dirigiu em meio à nuvem de cinzas vulcânicas expelida pela erupção de um vulcão na Islândia.

As cinzas estão causando a maior crise no setor de transporte desde os atentados de 11 de setembro de 2001, com mais de 6,8 milhões de passageiros afetados.

Especialistas acreditam que as cinzas expelidas pelo vulcão - uma mistura de partículas de vidro, areia e rocha - podem danificar seriamente os aviões, entupindo as turbinas e fazendo com que os motores parem de funcionar em pleno ar.

A crise entra nesta segunda-feira no seu quinto dia. Mais de 63 mil voos foram cancelados nos últimos quatro dias, provocando perdas estimadas em torno de 350 milhões de reais por dia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.