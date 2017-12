Equipe médica francesa é expulsa de aldeia no Líbano Uma equipe médica de capacetes azuis franceses foi expulsa por habitantes da aldeia libanesa de Maroun al-Ras, na fronteira com Israel. Segundo informa nesta quarta-feira o jornal libanês publicado em francês "L´Orient-Le Jour", os habitantes disseram que os médicos e enfermeiras franceses não tinham autorização do prefeito do povoado. Eles prestavam seus serviços na localidade todas as segundas-feiras. O jornal conta ainda que os incidentes entre a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) e a população no sul do país vêm aumentando recentemente e que a Finul tenta minimizar a sua importância. No fim de semana, um grupo de libaneses apedrejou uma patrulha de espanhóis em Dibin. A Agência Nacional de Notícias ("ANN") informou que os habitantes de Maroun al-Ras "expulsaram os militares franceses por causa das más relações com o contingente". Mas a população tem "muito boas relações com os indianos". "Os soldados franceses da Finul estão revistando as águas e o esgoto em busca de armas e munição, sem autorização da municipalidade e sem uma escolta libanesa", diz a "ANN", citando habitantes de Maroun al-Ras.