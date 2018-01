Equipe resgata corpos de crianças mortas em terremoto Equipes de resgate recuperaram os corpos de 14 crianças, entre os restos de um dormitório escolar destruído durante um terremoto, informou neste sábado um oficial turco. Segundo ele, há poucas esperanças de encontrar mais sobreviventes. Os bombeiros passaram a utilizar grandes guindastes para levantar lages e pedaços grandes de concreto, desde a tarde de sexta-feira, quando sistemas eletrônicos e cães farejadores não detectaram mais sinais de vida entre os escombros. Entre os restos da escola, 114 crianças foram resgatadas com vida. Os bombeiros encontram outros 63 corpos nas ruínas da escola na população oriental de Celtiksuyu. Há ainda 20 crianças desaparecidos após o terremoto. O saldo total de mortos por conta do sismo de 6,4 chega a 147. Mais de 1.000 pessoas ficaram feridas. Autoridades turcas chegaram a anunciar o salvamento de 117 crianças de entre as ruínas do edifício, mas um oficial explicou neste sábado que três menores foram contabilizados duas vezes por erro.