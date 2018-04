Equipes buscam mulher que pediu socorro por celular no Haiti

Equipes de resgate atuando no Haiti estão removendo escombros no local onde ficava uma universidade em Porto Príncipe depois da notícia de que uma mulher ainda estaria soterrada viva no local, duas semanas após o terremoto que atingiu o país.

A mulher foi descoberta quando um amigo telefonou para seu celular, no último sábado. Ele estava tentando descobrir quem de seus amigos e familiares haviam sobrevivido à tragédia.

Ela disse que estava no porão do antigo prédio de quatro andares, que estava ferida e que conseguia ver outras pessoas no local.

Ela não relatou, no entanto, se tinha água à disposição.

Uma equipe da Cruz Vermelha internacional foi até o local com cães farejadores, mas não conseguiu encontrar ninguém.

A entidade espera que a remoção dos escombros, com o uso de uma escavadeira, ajude nas buscas pela possível sobrevivente e outras pessoas.