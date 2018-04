Equipes de ajuda enfrentam 'pesadelo logístico' no Haiti As Nações Unidas informaram hoje que agentes encarregados dos resgates e provisões de emergência estão chegando em bom número ao Haiti, de todo o mundo. Os trabalhadores humanitários enfrentam, porém, problemas graves para tentar localizar as pessoas presas sob os escombros, ou mesmo para alimentar os sobreviventes famintos.