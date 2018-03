Equipes de apoio dos EUA estão no Paquistão Pelo menos 15 aviões militares norte-americanos, incluindo aviões de transporte C-130, aterrissaram na base aérea de Jacobabad no Paquistão nos últimos dois dias, disseram oficiais paquistaneses. Outras fontes do governo do Paquistão afirmaram que funcionários norte-americanos que vão trabalhar no apoio às missões de ataques chegaram ao país nesta quinta-feira. O porta-voz do governo, Anwar Mehmood, disse que os EUA não enviaram soldados e não vão usar o território do Paquistão para novos ataques ao Afeganistão. Segundo ele, o Paquistão está oferecendo ajuda logística e facilidades de inteligência para os EUA na luta contra o terrorismo.