Equipes de resgate localizam destroços de Airbus da EgyptAir

CAIRO - A companhia EgyptAir informou na tarde desta quinta-feira, 19, que o Ministério de Relações Exteriores do Egito confirmou a localização de destroços do Airbus A320 que caiu na madrugada quando fazia a rota entre Paris e o Cairo.

Em uma declaração publicada em sua conta no Facebook, a EgyptAir disse ter "transmitido sua sincera e mais profunda consternação às famílias e amigos dos passageiros a bordo do voo MS-804". "Os parentes dos passageiros e da tripulação já foram informados e estendemos nossas mais profundas condolências aos afetados", afirmou a companhia. A EgyptAir afirmou ainda que as equipes de investigação egípcias estão trabalhando em conjunto com as autoridades gregas nas buscas por mais destroços do avião.

Mais cedo, um porta-voz do ministério da Defesa da Grécia havia informado que as forças de resgate país tinha encontraram partes do Airbus. Uma fonte ouvida pela agência Efe afirmou que afirmou que se tratavam de dois destroços de plástico de cor laranja. Eles foram encontrados na região onde as autoridades tinham lançado uma operação de busca após o desaparecimento da aeronave.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, em entrevista coletiva o ministro da Defesa da Grécia, Panos Kamenos, tinha afirmado que o avião perdeu muita altura pouco depois de deixar o espaço aéreo grego. Antes de desaparecer dos radares, ele teria saído de 37 mil para 15 mil pés e pouco tempo depois para 9 mil pés de altitude.

Ainda segundo o ministro, a aeronave também teria dado dois giros. Primeiro, de 90 graus para a esquerda. Depois, de 360 graus no sentido oposto. / COM EFE